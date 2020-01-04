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İttifak Holding Konyaspor, ikinci yarıya hazırlanıyor

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak olan İttifak Holding Konyaspor, ilk antrenmanını bugün gerçekleştirdi.

04.01.2020 20:39 | Son Güncelleme: 04.01.2020 20:39
İttifak Holding Konyaspor, ikinci yarıya hazırlanıyor

Süper Lig'in ikinci yarısına 'da hazırlanacak olan , ilk antrenmanını bugün gerçekleştirdi.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Çalışmada ameliyat olan Ferhat Öztorun ve grip olan Skubic yer almazken, henüz kampa dahil olmayan Miya'nın yarın Antalya'ya gelerek kampa katılacağı belirtildi.Bu isimlerin yanı sıra kadroda olmasına karşın, lisans çıkartılmayan Uğur Demirok, Diagne'nin takımdan ayrılmasının ardından yeniden kadroya dahil edildi. Aynı şekilde kadroda olmasına karşın ismi bildirilmeyen bir başka oyuncu Zuta ise ikinci yarı kadrosunda kendisine yer buldu.Yeşil beyazlı ekip yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar


Kaynak: DHA
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