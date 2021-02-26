İlhan Palut: "Takımımın mücadelesinden ve özverisinden memnunum"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Gazinatpe FK karşısında gösterdikleri oyunun karşılığında 1 puanla sahadan ayrılmalarının normal olduğunu belirterek, oyuncuların mücadele ve özverisinden memnun olduğunu dile getirdi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 27. haftasında iç sahada Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldıkları maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kazanmak adına sahaya çıktıklarını belirten İlhan Palut, "İç sahada kazanma adına sahaya çıktığımız bir karşılaşmaydı. İlk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Duran top harici rakibe net pozisyon vermedik ama bunun yanında biz de gol yollarındaki istediğimiz etkinliği sağlayamadık. İkinci yarı biraz daha derli toplu oynayan bir Konyaspor vardı. Yine savunma anlamında sıkıntılar yaşamadık ama hücumda bir, iki deneme dışında etkinlik sağlayamadık. Sonuç olarak, kazanmak istediğimiz bir maçtı ama oyunun geneline baktığımız zaman, kazanma adına takım olarak çok ön plana çıktığımızı söyleyemem. Tabii ki 3 puan istiyorduk ama bu oyunun karşılığında da 1 puanla sahadan ayrılmamız gayet normaldi" şeklinde konuştu.

"Hücum organizasyonları anlamında hala eksik noktalarımız var"

Yoğun bir maç periyoduna girdiklerini kaydeden Palut, "Bu maçı hemen geride bırakıp, alacağımız dersleri alarak çarşamba günkü maçımız için hazırlıklara başlayacağız. Takımımın mücadelesinden ve özverisinden memnunum ama hücum organizasyonları anlamında hala eksiklerimiz ve üzerine koymamız gereken noktalar var. Onları da çalışarak aşacağız inşallah" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı