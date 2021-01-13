İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK maçının ardından

ZİRAAT Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Gaziantep FK antrenörü Erdal Güneş, açıklamada bulundu.

İsmail Kartal, maça iyi hazırlandıklarını belirterek, şunları söyledi: "Pandemi dolayısıyla bütün kulüpler hastalık ve sakatlık nedeniyle çok zor günler geçiyoruz. Buna rağmen alt yapıdan kadroya dahil ederek. Onların gelişimine katkı sağlamak. Hem Konyaspor'a hem de Türk futboluna buradan bir kaç oyuncu çıkarmak için ekstradan 4 aydır bunun içinde çalışmaktayız. Bugün de Anadolu Selçuklu'dan gelen İsmail ve Ali'ye şans verdim. Daha sonra Oğuz ve Daci gibi genç oyuncuları aldım. Bir sistemimiz var. 4 aydır ben buradayım. Futbolu kazanmak üzerine bir kurkusu olan asla kaybetmeye tahamülü olmayan bir oyun felsefemiz var. Bunun oyuncularım şu ana kadar ellerinden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyor. Eksiklerimiz yok mu ? Var. Ama bunlar hemen olmaz. Orta ve uzun vadede bu sisteminin gelişimini, futbolumuzun daha kaliteli oyuncularla beraber daha güçlü daha iyi çalışarak zamanla çok daha iyi şeyler yapabileceğimizin işareti. Bugünde sistem daha genç oyuncuları da koysak, az oynayan sakatlıktan yeni dönen oyuncularımızda kadroya girse, giren çıkan baktığımız zaman sistem işliyor. Pozisyonlara girebilen, rakiba çok fazla pozisyon vermeye çalışan bir Konyaspor var. Bu oyun yetermi şimdilik yeter gibi gözükse de orta ve uzun vadede daha büyük hedeflerimiz doğrultusunda adım adım daha güçlü aramıza katılacak oyuncularımızla çok daha iyi bir Konyaspor'u yaratmaya çalışıyorum. Bütün hedefim bu. Bugünde ortaya koymuş olduğumuz bu sistemin içindeki oyuncularımızla beraber sisteme bağlı kalarak disiplinli oyuncularımızla kazanmasını bildik. Sonuçta kazandığımız ve çeyrek finale kaldığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum."

ALIŞIK OLDUĞUMUZ OYUNLA MAÇA BAŞLADIK Gaziantep Antrenörü Erdal Güneş ise maça alışık olduğu sistemle başladıklarını belirterek, "

1.5 yıldır alışık olduğumuz sistemla maça başladık Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Öne geçme fırsatları da yakaladık ama değerlendiremedik. Daha sonra şansız bir yan top golü ve ikinci golde bireysel bir hata oldu. 2-0 geriye düştük. Maça tutunma adına devre arası sistem değişikliğine gittik. Risk almak zorundaydık, maçı çevirmek adına. Oyuncu değişikliği yaptık. Sonlara doğru golüde bulduk ama erken bulsaydık maçın senoryası değişebilirdi. Oyuncularımı kutluyorum iyi mücadele ettik. Bundan birkaç gün sonra lig maçımız var. Ona konsantre olacağız. Ligde iyi gidişatımız var. Üst sıralardıyaz. Orada tutunmaya çalışaçağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail AKKAYA