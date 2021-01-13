İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: 2-1
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İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: 2-1

13.01.2021 17:55 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:55
İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: 2-1

STAT: Medaş Konya Büyükşehir HAKEMLER: Sut Arslanboğa, Deniz Turgut, Murat Ergin GözütokİTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Eray - Skubic, Ahmek Çalık (Dk. 74 Oğuz Kağan), Anicic, Ali (Dk. 60 Jevtovic), Musa (Dk. 72 Milosevic), İsmail, Ömer Ali Şahiner (Dk. 60 Abdülkerim), Bytyqi, Eduok (Dk.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir 

HAKEMLER: Sut Arslanboğa, Deniz Turgut, Murat Ergin Gözütok

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Eray - Skubic, Ahmek Çalık (Dk. 74 Oğuz Kağan), Anicic, Ali (Dk. 60 Jevtovic), Musa (Dk. 72 Milosevic), İsmail, Ömer Ali Şahiner (Dk. 60 Abdülkerim), Bytyqi, Eduok (Dk. 60 Cikalleshi), DaciGAZİANTEP FK: Çağlar - Djilobodji (Dk. 80 Vetrih), Tosca, Kubilay, Olkowski, Ribeiro (Dk. 46 Muhammet), Güray (Dk. 58 Kenan), Enver (Dk. 69 Oğuz Ceylan) Morais, Furkan (Dk. 46 Maxim), MirallasGOLLER: Dk. 11 Anicic, Dk. 39 Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor) - Dk. 90+4 Muhammet (Gaziantep FK) SARI KARTLAR: Ali, Musa, Oğuz Kağan, Eray (İttifak Holding Konyaspor) - Djilobodji, Morais (Gaziantep FK)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.11'inci dakikada Bytyqi'nin köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Daci'nin kafa pasında Anicic plase vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.39'uncu dakikada sol kanatta rakibinden kaptığı topla ceza sahasına kadar giren Ömer Ali Şahiner, topu ağlara gönderdi: 2-0.44'üncü dakida Güray'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Eray topu çeldi.45'inci dakikada Skubic'in ortasında ceza sahasında Musa'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 68'inci dakikada ceza sahasında Daci'nin şutu kaleci Çağlar'dan döndü. Topu önünde bulan Cikalleshi'nin pasında ceza sahası dışından Musa'nın şutu üstten auta çıktı.90+4'üncü dakikada Maxim'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında karambolde Kubilay'ın kafa pasında Muhammed röveşata vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail AKKAYA

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