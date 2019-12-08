İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK : 0-0
STAT: Konya Büyükşehir Belediye HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Mustafa Sönmez (xx) İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) -, Skubic (xx), Selim Ay (x), Anicic (x ), Ferhat Öztorun (x), Volkan (x), Jonsson ( xx), Ömer Ali Şahiner (xx)(Dk.
08.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:02
STAT: Konya Büyükşehir BelediyeHAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Mustafa Sönmez (xx) İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) -, Skubic (xx), Selim Ay (x), Anicic (x ), Ferhat Öztorun (x), Volkan (x), Jonsson ( xx), Ömer Ali Şahiner (xx)(Dk. 82 Hurdato x), Milosevic (xx ), Miya (x )(Dk. 63 Shengelia x), Bajic (x )(Dk. 82 Daci x)GAZİANTEP FK: Günay (xx)-, Oğuz (xx), Djilobodji , Kana Biyik (x), Tosca (xx), Chibsah (x), Jefferson(x), Güray (x), Furkan (x) (Dk.27 Pawlowski xx)(Dk. 73 Kenan x), Kayode (xx), Twumasi (x)(Dk. 87 Muhammed )SARI KARTLAR: Milosevic, Selim Ay (İ.H. Konyaspor) - Jefferson (Gaziantep FK) Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. 33'üncü dakikada Oğuz'un sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Pawlowşki'nin şutu yandan auta çıktı. 34'üncü dakikada Milosevic'in pasında topa önünde bulan Miya,kaleci Günay ile karşış karşıya kaldı. Miya'nın şutunu kaleci Günay, müdahale ederek çeldi. Defans topu uzaklaştırdı. 39'uncu dakikada Ömer Ali Şahiner'in kafa pasında cezası sahasında topu önünde bulan Bajıc'ın şutunu kaleci Günay, kornere çeldi. 42'nci dakikada Oğuz'un kafayla geri pasında topu kazanan Bajıc'in şutu, kaleci Günay'ından geri döndü. Bajıc'e çarpan top, auta çıktı. 61'inci dakikada topu sürekleyerek ceza sahası kadar yaklaşan Milosevic'in şutu yandan auta çıktı. Bajıc'in vuruşunda defans topu kornere gönderdi. 78'inci dakikada Jefferson'un ceza sahası dışından şutunda kaleci Serkan Kırıntılı müdahale edip, çeldi. Defans topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma golsüz sona erdi.
Kaynak: DHA
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