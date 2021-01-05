İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçından notlar

Süper Lig'in 17'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetirken, Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Özgür Ertem üstlendi.

Ligin 13'üncü haftasında Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 4 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçı locadan izledi. Sarı kırmızılı kulübün 2'nci başkanı Abdurrahim Albayrak da takımını Konya deplasmanında yalnız bırakmadı.

GALATASARAY 8 OYUNCUSUNDAN YOKSUN Galatasaray, sakatlığı devam eden Muslera, Feghouli, Etebo ve Falcao ile havai fişek patlamasıyla yaralanan Omar'dan yoksun bir şekilde sahaya çıktı. Sarı kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Emre Kılınç ile sarı kart cezalıları Arda Turan ve Marcao da takımda yerini alamadı. Kart cezalısı olan Arda Turan, dün kafileyle birlikte Konya'ya gelirken, maçı da teknik direktör Fatih Terim ile locadan izledi. 3 OYUNCU CEZA SINIRINDA Sahaya 7 oyuncusundan yoksuk bir şekilde çıkan sarı kırmızılı takımda Belhanda, Ömer Bayram ve Luyindama sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Bu 3 oyuncu kart görmeleri durumda 18'inci hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Öte yandan sarı kart cezasını tamamlayan Taylan da ilk 11'deki yerini aldı. KONYAPOR 8 OYUNCUSUNDAN FAYDALANAMADI

Konyaspor ise sakatlıkları devam eden Ömer Ali Şahiner, Miya, Alper, Adil, Anicic, Volkan, Hurtado ve Eduok'tan yoksun şekilde sahaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail AKKAYA