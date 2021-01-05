İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçından notlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçından notlar

05.01.2021 19:02 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:07
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçından notlar

Süper Lig'in 17'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

Süper Lig'in 17'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetirken, Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Özgür Ertem üstlendi. 

Ligin 13'üncü haftasında Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol  Disiplin Kurulu tarafından 4 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçı locadan izledi. Sarı kırmızılı kulübün 2'nci başkanı Abdurrahim Albayrak da takımını Konya deplasmanında yalnız bırakmadı.

GALATASARAY 8 OYUNCUSUNDAN YOKSUN Galatasaray, sakatlığı devam eden Muslera, Feghouli, Etebo ve Falcao ile havai fişek patlamasıyla yaralanan Omar'dan yoksun bir şekilde sahaya çıktı. Sarı kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Emre Kılınç ile sarı kart cezalıları Arda Turan ve Marcao da takımda yerini alamadı. Kart cezalısı olan Arda Turan, dün kafileyle birlikte Konya'ya gelirken, maçı da teknik direktör Fatih Terim ile locadan izledi. 3 OYUNCU CEZA SINIRINDA  Sahaya 7 oyuncusundan yoksuk bir şekilde çıkan sarı kırmızılı takımda Belhanda, Ömer Bayram ve Luyindama sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Bu 3 oyuncu kart görmeleri durumda 18'inci hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Öte yandan sarı kart cezasını tamamlayan Taylan da ilk 11'deki yerini aldı. KONYAPOR 8 OYUNCUSUNDAN FAYDALANAMADI

Konyaspor ise sakatlıkları devam eden Ömer Ali Şahiner, Miya, Alper, Adil, Anicic, Volkan, Hurtado ve Eduok'tan yoksun şekilde sahaya çıktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail AKKAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry İrem Derici Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Kız Kaza Ordu Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçından notlar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 19:20:58. #1.15#
title