İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, sahasında Galatasaray ile oynacağı maçın hazırlıklarını başladı.

İttifak Holding Konyaspor, dün Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olduktan sonra kente döndü. Ardından bugün 5 Ocak Salı günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan oyuncular katılmazken, Musa Çağıran ve Marin Anicic takımla, Ömer Ali Şahiner ve Farouk Miya ise takımdan ayrı fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştı.

Atakaş Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncuların yenileme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular koşu ve ısınma hareketleriyle başlayıp, iki grupta oynanan 5'e 2 ile devam ettirdi. Antrenman, koşu çalışması ve topla oyun ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI