SPOR İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
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SPOR İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından

08.03.2021 22:12 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:44

Fenerbahçe maçının ardındanİsmail AKKAYA / KONYA,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe maçının ardından

İsmail AKKAYA/ KONYA,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan basın toplantısına katıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın 80'inci dakikasında sakatlanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Pelkas'ın ilk olarak bilincini kaybettiğini ama şu an durumunun iyi olduğunu belirtti. Maçı değerlendiren Bulut, "Zor bir deplasmanda önemli bir 3 puan aldık. İlk yarı iyi oynayarak attığımız 2 gol, atabileceğimiz 3-4 gol vardı. Değerlendiremedik. İkinci yarı 2-0'ın rahatlığı olduğu biraz, rakipe topu bıraktık. Rakip oynadı. Kalemizde 3-4 pozisyon gördük. Görmememiz gereken pozisyon bunlar. Konsantre olmayışımızdan gerçekleşen pozisyonlar oldu. Bu zaman zaman büyük takımlarda maalesef oluyor. Ama ikinci yarıda yine iyi bir mücadeleyle kalecinin hatasından da olsa yakaladığımız 3'üncü gol oldu. 3-0 kazandığımızdan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

Bulut, "Galatasaray ile aynı puanda Beşiktaş ile 1-2 puan geridesiniz. Bununla ilgili ne söylersiniz?" şeklindeki soruya ise "Daha önce cevap vermiştim biliyorsunuz. Beni her zaman eleştirebilirler, eleştiriye acığız ama bel altı olduğu zaman sıkıntılar doğabilir. Her zaman dediğim gibi futbolcularımı rahat bıraksınlar, bizi eleştirsinler.Sonuçta takımın başında ben varsam, ben sorumluyum. Oyundan, skordan. Beni herkes eleştirebilir ama bel altı olduğundan olay farklı bir yere gidiyor" dedi.

"Deplasmandaki başarıyı iç sahada neden yakalamadı?" şeklindeki soruya da Bulut şu cevabı verdi: "Deplasmanda daha rahat oynuyoruz. Evimizde o rahatlığı maalesef gösteremiyoruz. Nedenini bizde düşünüp, üzerinde çalışıyoruz. Aynı futbolu evimizde de oynamaya çalışıyoruz. Zaman zaman sıkıntı çekiyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz."

PARLATAN: BİZE YAKIŞMADI

İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan da maçın ilk yarım saati kendilerine yakışmayan bir oyun sergilediklerini belirtti. Parlatan, "Aslında çok basit özetleyebileceğimiz bir karşılaşma oldu. İlk yarım saat istemediğimiz görüntüyü seyretti. Hiçbir şekilde oyun içinde değildik. Maçın başında istediklerimizi, konuştuklarımızı sahaya yansıtamadık. 2-0 geriye düştük. Takımımız bundan sonra reaksiyon gösterdi. Bardağın dolu tarafına bakmak lazım. Ne kadar ilk yarım saat kötü de oynasak reaksiyon gösterip maça sarıldık. Soyunma odasına 2-1 girebilirdik. Soyunma odasında nasıl oynamamız gerektiğini izah ettik. İkinci yarı oyunu rakip sahaya yıkıp, etkili olduk. Pozisyonlara girdik. O istediğimiz 2-1'i atamadık. Atsaydık belki rakibi strese sokacak, kendi motivasyonumuzu da artırabilirdik. 55-60 dakika oyunun içinde maça ortaktık. Maçta daha iyi oynayan takım görüntüsü vardik. Burada üzücü olan ilk yarım saatlik görüntü bize yakışmadı. Buna bakmak lazım, analiz etmek lazım. Niye böyle performans sergiledik. Beklemediğimiz bir skor. Önümüzdeki Kasımpaşa maçına bakacağız. Bundan dersler çıkaracağız" dedi

SPOR İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
SPOR İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
SPOR İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
SPOR İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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