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İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Göle, Spor

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Zeki Murat Göle

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe teknik sorumlusu Zeki Murat Göle'nin açıklamaları KONYA - Süper Lig'in 26. haftasında, İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe takımları Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşılaştı.

14.03.2020 23:58 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:00
İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Zeki Murat Göle

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe teknik sorumlusu Zeki Murat Göle'nin açıklamaları

KONYA - Süper Lig'in 26. haftasında, İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe takımları Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşılaştı. Maçın ardından Fenerbahçe teknik sorumlusu Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu.

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İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Zeki Murat Göle

Kaynak: AA

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İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Zeki Murat Göle

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