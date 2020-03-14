İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Zeki Murat Göle
İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe teknik sorumlusu Zeki Murat Göle'nin açıklamaları KONYA - Süper Lig'in 26. haftasında, İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe takımları Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşılaştı.
14.03.2020 23:58 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:00
İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
Fenerbahçe teknik sorumlusu Zeki Murat Göle'nin açıklamaları
KONYA - Süper Lig'in 26. haftasında, İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe takımları Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşılaştı. Maçın ardından Fenerbahçe teknik sorumlusu Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
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