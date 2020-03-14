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İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor

İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçından notlar

Süper Lig'in 26'ncı haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

14.03.2020 20:25 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:25
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçından notlar

Süper Lig'in 26'ncı haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı Hüseyin Göçek yönetti. Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yaptı. Süper Lig'de ilk yarıda oynanan ilk maçta ise Fenerbahçe, rakibini 5-1 mağlup etti.

UEFA A Lisansı olan yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, Yukatel Denizlispor maçının ilk 11'ine göre kadroda 6 değişiklik yaptı. Göle, Altay, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay, Ferdi ve Kruse yerine Harun, Jailson, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Rodrigues ve Zajc'e ilk 11'de forma şansı verdi.

KONYASPOR'DA 1 DEĞİŞİKLİKTeknik direktör Bülent Korkmaz ise, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'ine göre kadroda 1 değişiklik yaptı. Korkmaz, Malatya maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen kaleci Serkan'ın yerine Ertuğrul Taşkıran'a ilk 11'de forma şansı verdi.FENERBAHÇE'DE 5 EKSİKSarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Tolgay Arslan ile sarı kart cezalıları Serdar Aziz, Ozan Tufan ve kaleci Altay Bayındır ve Max Kruse Konyaspor kadrosunda yer almadı. Sarı kart ceza sınırında bulunan Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Vedat Muric ise kart görmeleri durumunda Hes Kablo Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.KONYASPOR'DA 3 EKSİKYeşil-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Serkan Kırıntılı ile sakatlıklarını bulunan Marin Anicic ve Faruku Miya, Fenerbahçe kadrosunda yer almadı.FENERBAHÇE 6 MAÇTIR KAZANAMIYORFenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta galip gelmeyi başaramadı. Sarı-lacivertliler Trabzonspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1, MKE Ankaragücü'ne 2-1, Galatasaray'a 3-1, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2, Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. 18 MAÇTA 1 GALİBİYET ALDILARİttifa Holding Konyaspor, Süper Lig'de oynadığı son 18 maçta sadece bir kez galip gelebildi. Ligin 7'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden yeşil-beyazlılar, sonraki 18 karşılaşmada sadece bir kez galip geldi. Yeşil-beyazlılar 18 maçta, 8 beraberlik, 9 yenilgi alırken, sadece MKE Ankaragücü'nü mağlup etti. Yeşil-beyazlılar son 7 maçta ise 5 beraberlik 2 mağlubiyet yaşadı.MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANACAKİttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe arasında yapılacak karşılaşma seyircisiz oynanacak. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mücadeleye seyirci alınmadı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda dün dezenfekte çalışmaları yapıldı. DEPREMZEDE AYAZ KONYA'DA Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremden kurtulan ve Akpınar Mahallesi'nde bulunan çadırlarda yaşayan depremzede minik Ayaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın daveti üzerine Konya'ya geldi. Stadyumu gezen minik Ayaz'a Konya Store'den de çeşitli hediyeler verildi. Minik Ayaz, koronavirüs önlemleri çerçevesinde maçlar seyircisiz oynanacağı için Konyaspor-Fenerbahçe maçını tribünden izleyemedi.ÇANAKKALE TİŞÖRTLERİ GİYDİLERİttifak Holding Konyasporlu oyuncular maç öncesi ısınmaya 'Bu vatan hepimizin, işte tapusu' tişörtleri ile çıktılar. Tribünlerde ise 'Hilalil gölgesinde saklı abideler, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılında tüm kahramlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz' pankartı ile dev Türk bayrağı asıldı.PANKARTLA SAHAYA ÇIKTILARHer iki takım oyuncuları sahaya, ?"Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale. 105 yıl önce bizim için duran kalpleri rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.ELLERİNİ DEZENFEKTE ETTİLER

Maç öncesi her iki takım oyuncuları ve hakemler ellerine sprey sıkarak dezenfekte etti. 


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Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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