İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Mart Konyaspor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?
Konyaspor ligin 29. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Peki Konyaspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Konyaspor - Fenerbahçe canlı anlatım, canlı takip izle! Konyaspor - Fenerbahçe maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?
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İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Konyaspor - Fenerbahçe maçı şuanda Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile devam ediyor. Maç bittiğinde özel linki aktif olacaktır.
MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Fenerbahçe deplasmanda 2-0 önde. Maçın gollerini Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel attı. Maç devam etmektedir. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.
Fenerbahçe'nin Golleri:
29. dakika : Attila Szalai
32. dakika : Bright Osayi-Samuel
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE
Maç 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta ilk yarı bitmiştir. Maç bittiğinde özet linki aktif olacaktır.
MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maç bugün 8 Mart Pazartesi saat 19:00 'da başladı.
MAÇIN HAKEMLERİ KİM?
FIRAT AYDINUS(Hakem)
SÜLEYMAN ÖZAY(1. Yardımcı Hakem)
ESAT SANCAKTAR(2. Yardımcı Hakem)
BAHATTİN ŞİMŞEK(Dördüncü Hakem)
ALPER ULUSOY(VAR)
MUSTAFA EMRE EYİSOY(AVAR)
MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)
AHMET TOLUNAY(Temsilci)
NAHİT KARAKAŞ(Temsilci)
İLTER ÖZ(Temsilci)