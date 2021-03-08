İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Mart Konyaspor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?

Konyaspor ligin 29. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Peki Konyaspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Konyaspor - Fenerbahçe canlı anlatım, canlı takip izle! Konyaspor - Fenerbahçe maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

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İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Konyaspor - Fenerbahçe maçı şuanda Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile devam ediyor. Maç bittiğinde özel linki aktif olacaktır.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Fenerbahçe deplasmanda 2-0 önde. Maçın gollerini Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel attı. Maç devam etmektedir. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.

Fenerbahçe'nin Golleri:

29. dakika : Attila Szalai

32. dakika : Bright Osayi-Samuel

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta ilk yarı bitmiştir. Maç bittiğinde özet linki aktif olacaktır.

MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 8 Mart Pazartesi saat 19:00 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

FIRAT AYDINUS(Hakem)

SÜLEYMAN ÖZAY(1. Yardımcı Hakem)

ESAT SANCAKTAR(2. Yardımcı Hakem)

BAHATTİN ŞİMŞEK(Dördüncü Hakem)

ALPER ULUSOY(VAR)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(AVAR)

MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)

AHMET TOLUNAY(Temsilci)

NAHİT KARAKAŞ(Temsilci)

İLTER ÖZ(Temsilci)