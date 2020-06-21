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İttifak Holding Konyaspor- Demir Grup Sivasspor: 2-2

STAT: Konya Büyükşehir Belediye HAKEMLER: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Erkem KanİTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı- Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme (Dk. 43 Alper Uludağ), Jonsson, Shengelia (Dk.60 Jevtovic), Milosevic (Dk.

İttifak Holding Konyaspor- Demir Grup Sivasspor: 2-2
21.06.2020 23:01 | Son Güncelleme: 21.06.2020 23:37

STAT: Konya Büyükşehir Belediye 

HAKEMLER:   Halil Umut Meler,  Cevdet Kömürcüoğlu, Erkem KanİTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı- Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme (Dk. 43 Alper Uludağ), Jonsson,  Shengelia  (Dk.60 Jevtovic), Milosevic (Dk. 82  Daci), Amir Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner (Dk.82 Thuram), Bajic DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa- Goiano (Dk. 89 Samba Camara),  Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan(Dk. 46  Fernoando Andrade ), Claudemir, Yasin (Dk. 72 Petar Skuletic), Fatih (Dk. 58 Armin Derlek), Ziya (Dk. 72 Barış), Kone SARI KARTI: Shengelia, Skubic (İttifak Holding Konyaspor), Kone (Demir Grup Sivasspor)GOLLER: Dk. 37 Skubic, Dk. 44 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 30 Kone, Dk. 89 Petar Sukuletic (Demir Grup Sivasspor) Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan İttifak Holding Konyaspor, 2-2 berabere kaldı.30'uncu dakikada Yasin'in  sağ kanattan ortasında, ceza sahasında bulunan Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1Kone, gol sonrası saha kenarına gidip maskesini taktıktan sonra 'Je Suis Anyama R.I.P.'  yazılı kağıdı kameraları gösterdi.  Kone'nin doğdu Fildişi Sahili'nin Anyama kentinde meydana gelen doğal afette hayatını kaybedenler için  mesaj gönderdiği öğrenildi. 7'nci dakika Guilherme'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında Skubic'in plase vuruşunda top fileleri havalandırdı. 1-144'üncü dakikadaki  ceza sahasında topu önünde bulan Amir Hadziahmetovic'in pasında Milosevic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1 70'inci dakikada  ceza sahasına giren Alper'in pasında topu önünde bulan  Bajic'in vuruşunda kaleci Samassa, topu çeldi. 89'uncu dakikada  Demir Grup Sivasspor'un köşe vuruşunda topa yükselen Petar Skuletic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2Karşılaşma 2-2 sona erdi. 

 


- Konya

Kaynak: DHA

Spor Manşet

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