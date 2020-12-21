İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
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İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

21.12.2020 11:18 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:21
İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Süper Lig'de 13. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçıdır. Peki İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçıdır. Peki İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçı 21 Aralık Pazartesi günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, Konya'da oynanacak.

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

FIRAT AYDINUS(Hakem)

ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

ERDEM BAYIK(2. Yardımcı Hakem)

YİĞİT ARSLAN(Dördüncü Hakem)

ALPER ULUSOY(VAR)

ÖZGÜÇ TÜRKALP(AVAR)

HÜSEYİN SABANCI(Gözlemci)

ERCÜMENT TAPCI(Temsilci)

CELALETTİN YAVUZ(Temsilci)

CENGİZ ÖNEN(Temsilci)

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