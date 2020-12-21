İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Süper Lig'de 13. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçıdır. Peki İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?