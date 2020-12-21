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Futbol: Süper Lig

21.12.2020 21:03 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:12
Futbol: Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayıkİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Uğur Demirok (Dk. 82 Daci), Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 82 Adil Demirbağ), Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Miya (Dk.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Uğur Demirok (Dk. 82 Daci), Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 82 Adil Demirbağ), Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Miya (Dk. 7 Alper Uludağ, Dk. 57 Shengelia)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Robin Yalçın, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 76 Yasin Öztekin), Fajr (Dk. 90+4 Felix), Hakan Arslan, Gradel (Dk. 88 Ziya Erdal), Kayode (Dk. 76 Yatabare)

Gol: Dk. 60 Fajr (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 69 Fajr (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendi.

60. dakikada konuk ekip öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası içinden pasına hareketlenen Fajr'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

63. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi.

84. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan ortasında iyi yükselen Milosevic'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail AKKAYA

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