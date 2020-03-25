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İl Sağlık Müdürlüğü, İttifak Holding, Konyaspor, Spor

İttifak Holding Konyaspor'dan 'koronavirüs' açıklaması

İTTİFAK Holding Konyaspor kubülü, teknik heyet, futbolcular, kulüp ve tesis çalışanlarına koronavirüs testi yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuru yapıldığını açıkladı.

25.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:54
İttifak Holding Konyaspor'dan 'koronavirüs' açıklaması

İTTİFAK Holding Konyaspor kubülü, teknik heyet, futbolcular, kulüp ve tesis çalışanlarına koronavirüs testi yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuru yapıldığını açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye'de de ligler yeni koronavirüs hastalığı nedeniyle ertelendi. Salgının yayılma hızı, ne zaman kontrol altına alınacağı gibi unsurlar tam olarak bilinemediğinden, karar merciindeki kurum ve kuruluşlar tarafından başlama tarihleriyle ilgili net açıklamalar yapılamadı. Bu durum, bizimle birlikte diğer Süper Lig takımlarını da büyük bir belirsizliğin içine sürüklüyor. Oyuncularımız 6 gündür bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 26 Mart Perşembe günü toplanacak olan teknik heyetimiz, oyuncularımız, yönetimimiz, kulüp ve tesis çalışanlarımızın tamamına Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından test yapılması için müracaat ettik. Ancak bu testlerin negatif çıkması yeterli olmayacak. Futbolun temas oyunu olduğu gerçeğinden hareketle bu şartlarda kesin izolasyon sağlanması mümkün görünmediği için testlerin kısa aralıklarla tekrarlanması gerekecek. Gün içinde farklı saha ve saatlerde bireysel olarak gerçekleşecek çalışma programları dahi bu sorunu çözmek için yeterli olmayacak."

OYUNCULAR BİREYSEL ÇALIŞACAKAçıklamanın devamında ise şu sözlere yer verildi: "Şu an önümüzde net bir takvim görünmüyor. Tarih açıklanıncaya kadar İttifak Holding Konyaspor'umuzda takım halinde çalışmalardan ziyade bireysel antrenmanlara ağırlık verilecek. Fakat, tahmini süreç uzadığı takdirde, oyuncuların maç ve antrenman performansını yeniden yakalaması için en az 3-4 hafta gerekecek. Bu durum hem şampiyonluğa oynayan hem de küme düşme potasındaki takımları doğrudan etkileyecek. Sakatlık riskleri artacak. Futbolcular bir araya gelmekten imtina edecek, fizyoterapistler, masörler sakat futbolculara dokunmaya korkacak ve özellikle ailelerinin yanına gitmek isteyen yabancı oyuncuları maçlar bir yana, antrenmanlara dahi motive etmek her geçen gün daha da zorlaşacak. Tüm bu gerekçeler göz önüne alındığında antrenmanlara toplu şekilde başlamak büyük riskler oluşturacak. Bu şartlarda böylesine bir riskin altına İttifak Holding Konyaspor Kulübü olarak girmeyeceğiz. Şu unutulmamalı ki; insan sağlığı ve sporcu sağlığı her türlü menfaatin, kazancın, hedefin önünde gelir. Bu cümleden hareketle, aziz milletimizin de sesine kulak vererek, Sağlık Bakanlığımız, Gençlik Spor Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuzun direktifleri doğrultusunda futbolun tüm paydaşlarının konsensüsü ile kulüplerin önlerini görebilmeleri için bir karar alınması gerekmektedir."denildi.

Açıklama şöyle tamamlandı: "Son olarak, koronavirüs salgınına karşı, devletimizin bütün gücü, bütün imkanları ve milletimizin desteğiyle büyük bir savaşı kazanabilmek için hep birlikte mücadele ediyoruz. Bu savaşta özellikle Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, bilim kurulumuz ve sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, toplum sağlığını önemseyen, ailesini, sevdiklerini, kurallara titizlikle uyarak koruma altına alan tüm vatandaşlarımıza, İttifak Holding Konyaspor olarak teşekkür ediyoruz. Tedbiri elden bırakmadan, panik yapmadan evde kalarak bu savaşı hep birlikte kazanacağımıza yürekten inanıyoruz."


Kaynak: DHA

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