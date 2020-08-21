İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
21.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:08
İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen antrenman, iki grup halinde yapılan kuvvet çalışması ile başladı.
Antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile tamamlandı.
Yeşil-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA