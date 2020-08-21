İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen antrenman, iki grup halinde yapılan kuvvet çalışması ile başladı.

Antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA