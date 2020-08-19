İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
19.08.2020 13:41 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:46
İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.
Daha sonra 5'erli 4 gruba ayrılan oyuncular, kurulan parkurlarda dönüşümlü olarak kuvvet ve çabukluk çalışması yaptı.
Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Kaynak: AA