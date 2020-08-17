İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı kulübün Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, saha içerisine kurulan parkurlarda iki seri üzerinden çabukluk ve koordinasyon çalışması ile açma-germe hareketleriyle tamamlandı.

Kaynak: AA