İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları İttifak Holding Konyaspor, Kayacık tesislerinde gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

İttifak Holding Konyaspor, Kayacık tesislerinde gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gruplar halinde yapılan antrenman koşu, ısınma hareketleri ile başladı.

Dayanıklılık ve pas çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: AA