İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
İttifak Holding Konyaspor, Kayacık tesislerinde gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
16.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:22
İttifak Holding Konyaspor, Kayacık tesislerinde gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gruplar halinde yapılan antrenman koşu, ısınma hareketleri ile başladı.
Dayanıklılık ve pas çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: AA