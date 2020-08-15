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İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da 2020-2021 sezonu hazırlıklarına devam edildi.

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
15.08.2020 17:21 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:21

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da 2020-2021 sezonu hazırlıklarına devam edildi.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından gruplara ayrılan oyuncular, kurulan istasyonlarda kuvvet ve ağırlık çalışması yaptı.

Antrenman, oynanan çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: AA

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