SPOR İttifak Holding Konyaspor'da yeni başkan Fatih Özgökçen oldu
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SPOR İttifak Holding Konyaspor'da yeni başkan Fatih Özgökçen oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR İttifak Holding Konyaspor'da yeni başkan Fatih Özgökçen olduHasan DÖNMEZ - Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA,(DHA)- İttifak Holding Konyaspor'da gerçekleştirilen seçimli genel kurulda yeni başkan Fatih Özgökçen oldu.

SPOR İttifak Holding Konyaspor'da yeni başkan Fatih Özgökçen oldu

Hasan DÖNMEZ - Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA,(DHA)- İttifak Holding Konyaspor'da gerçekleştirilen seçimli genel kurulda yeni başkan Fatih Özgökçen oldu. Tek liste ile girilen seçimde başkanı seçilen Fatih Özgökçen, "Konyaspor'u taraftarıyla bütünleştiği, bir ve beraber olduğu, başarıdan başarıya koştuğu, sürdürülebilir başarıyı yakalayan bir takım haline getirmek zorundayız" dedi.

İttifak Holding Konyaspor, Seçimli Genel Kurulu bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirildi. Genel Kurula 623 delegeden 421'i katıldı. Genel Kurul'un Divan Başkanlığı'nı ise Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan yaptı. Genel Kurulda Konyaspor'un mali tablosu da açıklandı. Buna göre kulübün mali tablosundaki güncel borcu 242 Milyon lira olarak açıklandı. 3 yıldır görevi yürüten Hilmi Kulluk ise yeni başkan Fatih Özgökçek'e başarılar diledi.

FATİH ÖZGÖKÇEN: KONYASPOR'U SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARIYI YAKALAYAN BİR TAKIM HALİNE GETİRMEK ZORUNDAYIZ

Tek liste ile gidilen seçimde başkan seçilen Fatih Özgökçen, "Konyaspor'u taraftarıyla bütünleştiği, bir ve beraber olduğu, başarıdan başarıya koştuğu, sürdürülebilir başarıyı yakalayan bir takım haline getirmek zorundayız. Güçlü bir yönetim kadrosuyla, çok sevdiğimiz Konyaspor'a hizmet etmek için yola çıkıyoruz. Bu amaçla Konyaspor'umuz artık Süper Lig'de düşme korkusu yaşamadan Anadolu'nun en büyük kulüplerinden biri olmanın verdiği özgüvenle mücadele etmeli. Sportif başarıların temeli atacak olan kurumsal yapı, transfer ve altyapı politikalarında titiz çalışmalar yapmalıdır. Konyaspor'umuzu kendi futbolcularını altyapısından çıkaran, Türk ve dünya futboluna kazandıran bir merkez haline de getirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

SPOR İttifak Holding Konyaspor'da yeni başkan Fatih Özgökçen oldu
SPOR İttifak Holding Konyaspor'da yeni başkan Fatih Özgökçen oldu
SPOR İttifak Holding Konyaspor'da yeni başkan Fatih Özgökçen oldu
SPOR İttifak Holding Konyaspor'da yeni başkan Fatih Özgökçen oldu
SPOR İttifak Holding Konyaspor'da yeni başkan Fatih Özgökçen oldu
SPOR İttifak Holding Konyaspor'da yeni başkan Fatih Özgökçen oldu
SPOR İttifak Holding Konyaspor'da yeni başkan Fatih Özgökçen oldu
SPOR İttifak Holding Konyaspor'da yeni başkan Fatih Özgökçen oldu
SPOR İttifak Holding Konyaspor'da yeni başkan Fatih Özgökçen oldu
SPOR İttifak Holding Konyaspor'da yeni başkan Fatih Özgökçen oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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