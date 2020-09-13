İttifak Holding Konyaspor'da İsmail Kartal dönemi
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İttifak Holding Konyaspor'da İsmail Kartal dönemi

İTTİFAK Holding Konyaspor, Bülent Korkmaz'ın istifasının ardından teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı.

İttifak Holding Konyaspor'da İsmail Kartal dönemi
13.09.2020 00:56 | Son Güncelleme: 13.09.2020 01:00

İTTİFAK Holding Konyaspor, Bülent Korkmaz'ın istifasının ardından teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı.

Konyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın istifasının ardından boşalan göreve İsmail Kartal'ı getirdi. Konyaspor, yeni hocasını gece yarısı Twitter hesabından duyurdu. 


Kaynak: DHA

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