İttifak Holding Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

29.01.2020 21:36 | Son Güncelleme: 29.01.2020 22:10

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, 10'a 10 oyun ve çift kale maçla sona erdi.

Tedavileri süren Ferhat Öztorun ve Ali Karakaya, antrenmana katılmadı.

Kaynak: AA