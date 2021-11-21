İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin maçın ardından İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, oyuncularının sahada teslim olmadan sonuna kadar savaştığını belirterek, "Geçtiğimiz maçın moraliyle buraya geldik. Konyaspor'un iyi bir takım olduğu ve etkili oyuncuların olduğunu biliyorduk. Buradan en kötü 1 veya 3 puanla gideriz, diye düşünüyorduk. Ama yediğimiz ilk gol bütün planları değiştirdi. Takım ona rağmen iyi mücadele etti. Konyaspor hak ettiği galibiyeti aldı. 3-0 mağlubiyet çok kötü gibi görünse de ortaya koyduğumuz mücadeleye baktığımızda oyuncularımızdan memnunum. Teslim olmadan sonuna kadar savaşmaları konusunda kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bir gazetecinin şampiyonluk beklentisi sorusu üzerine Palut, "Evet şampiyonluğu kim istemez ki. Ben de isterim. Takımım zirvede kalsın, camiamız sevinsin. Bunu sonuna kadar kovalayacağız. Ama hep söylüyorum. Biz dediğimizi yapıyoruz, birinci haftadan, ikinci haftadan itibaren. Alabileceğimiz en yüksek puan noktasına gelebilmek için her maça özel özel bakıyoruz ama şunu da sorabilirsiniz; 'Ne zamana kadar maç maç bakacağız?' Bu da daha öncede söylediğim gibi ligin son üçte birlik dilimine girildiği zaman sıralamamız, puanımız bizi hangi hedefi işaret ediyorsa, korkmadan o hedefin peşinden koşacağız" 'diye konuştu.

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

Demirören Haber Ajansı / İsmail Akkaya - Spor Haberleri

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