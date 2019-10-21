İttifak Holding Konyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından

Trump'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye uygunsuz davranırsa yaptırımlar ve vergiler uygularız
Deprem Kahini'nden korkutan uyarı! Bu kez tarih verdi
Kaçış Sendromu rahatsızlığı olan Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı
Türkiye'yi tehdit eden Lindsey Graham itiraf etti: İsrail'i korumak bir numaralı hedefimiz
Mike Pompeo'dan küstah tehdit: Trump, ihtiyaç halinde Türkiye'ye askeri harekât yapılması için hazırlıklı
Batmanlı çiftçi, ABD'li tarım aletleri devi John Deere'ye karşı açtığı davadan zaferle çıktı