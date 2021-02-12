İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçının ardından
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İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçının ardından

12.02.2021 00:31 | Son Güncelleme: 12.02.2021 00:34
İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'a elenen İttifak Holding Konyaspor'un teknik sorumlusu Ersan Parlatan, hedefledikleri futbol anlayışına yakın olduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'a elenen İttifak Holding Konyaspor'un teknik sorumlusu Ersan Parlatan, hedefledikleri futbol anlayışına yakın olduklarını söyledi.

Parlatan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kaybettikleri için üzüldüklerini kaydetti. Kupada yarı finale çıkmak istediklerini ifade eden Parlatan, oyuncularının 120 dakika iyi mücadele ettiğini aktardı.

Oyuncularının coşku ve mücadeleyi sahaya yansıttığını dile getiren Parlatan, şöyle konuştu:

"Göreve başladıktan sonra ilk hedefimiz, coşkuyu ve mücadeleyi sahaya yansımaktı. Bunu da kısa zamanda başardığımıza inanıyoruz. Bugünkü 120 dakikada oyuncularımızı gerçekten kutlamak lazım. Bütün çabalarını sahaya yansıttılar. Tabii şunu da söylemek gerekir, hücum anlamında bazı eksiklerimiz var. Bunu da gidereceğiz. Bu da süreçle olacak. Çalışmak lazım. Buradaki eksiklerimizi giderirsek, gerçekten iyi bir takım olabileceğimizi gösterdik. Sonuç itibarıyla 2 gün sonra çok önemli bir maça çıkacağız. Kendi evimizde Yukatel Denizlispor maçı var. Bu karşılaşma bizim için çok önemli. Buradaki tek hedefimiz 3 puanı almak. Artık galip gelmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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