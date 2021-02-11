İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Konyaspor - Beşiktaş golleri kim attı?
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İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Konyaspor - Beşiktaş golleri kim attı?

11.02.2021 23:39 | Son Güncelleme: 11.02.2021 23:42
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Konyaspor - Beşiktaş golleri kim attı?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları başladı! Bugün oynanan karşılaşmalardan birisi İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçıdır. Peki, İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş kaç kaç bitti? Maç golleri kim attı? Konyaspor - Beşiktaş maç özeti izle! Maç özeti izleme linki!

İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçı kaç kaç devam ediyor? İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş canlı takip! Konyaspor - Beşiktaş maç özeti izle! Detaylar haberimizde.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE!

Konyaspor Beşiktaş maçı ilk 90 dakikası 1-1 beraberlikle bitti. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve maç penaltılara kaldı. Penaltılarda Beşiktaş 3-2 rakibini yendi ve yarı finale çıkmaya hak kazandı.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞMAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini A Spor 'dan takip edebilirsiniz. Özet linki birazdan aktif olacaktır.

İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Konyaspor - Beşiktaş golleri kim attı?

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Notmal Süre : KONYASPOR 1 - 1 BEŞİKTAŞ

Penaltılarda : KONYASPOR 2 - 3 BEŞİKTAŞ

Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçı penaltılarda 3-2 Beşiktaş kazandı. Buna göre Beşiktaş yarı finale çıktı.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçın gollerini Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup atarken, Koynaspor'dan Abdülkerim Bardakçı attı.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç 11 Şubat Perşembe günü saat 20:45 'de başladı.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMLERİ KİM?

ALİ PALABIYIK(Hakem)

SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)

BURAK ŞEKER(Dördüncü Hakem)

HALİL UMUT MELER(VAR)

ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY(AVAR)

MURAT ILGAZ(Gözlemci)

HALİL SERDAR CEVHEROĞLU(Temsilci)

GÜLHAN ÖZKAN(Temsilci)

SERKAN ATALAY(Temsilci)

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