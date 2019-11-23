İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: 0-1

23.11.2019 21:58 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:58

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx), Süleyman Özay (xx)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR : Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xx), Anicic (xx), Diagne (xx)(Dk.89 Mücahit Can Akçay x), Ferhat Öztorun (xx)(Dk.76 Erdon Daci x), Jonsson (xx), Jevtovic (xx)(Dk.72 Amir Hadziahmetovic x), Ömer Ali Şahiner (xx), Milosevic (xx), Miya (xx), Bajic (xx)BEŞİKTAŞ: Karius (xx) - Gökhan Gönül (xx), Vida (xx), Ruiz (xx), Rebocho (xx), Elneny (xx), Atiba (xx), Ljaljc (xx)(Dk.85 Oğuzhan Özyakup x), Diaby (x)(Dk.59 Nkoudou xx), Caner Erkin (xx), Burak Yılmaz (xxx)(Dk.89 Umut Nayir x)GOLLER: Dk. 72 Burak Yılmaz ( Beşiktaş )SARI KARTLAR: Ferhat Öztorun, Jonsson, Erdon Daci ( İttifak Holding Konyaspor) - Elneny (Beşiktaş)

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a Burak Yılmaz'ın 72'nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup oldu.Bu sonuçla puanını 21'e yükselten siyah beyazlılar, ligde oynadığı son 4 maçı da kazanarak 12 puan toplamayı başardı. 13 puanda kalan yeşil beyazlılar ise ligde oynadığı son 5 maçı da kazanamadı. Konyaspor, son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti.

3'üncü dakikada Skubic'in sağ kanattan kullandığı taç atışında ceza sahasına içerisine hareketlenen Ömer Ali Şahiner, topu kafayla Milosevic'e indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Pozisyonu 'VAR'da inceleyen hakem Fırat Aydınus, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 21'inci dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında altıpas içerisinde topla buluşan Miya'nın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.22'nci dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Burak Yılmaz, topu altıpas içerisine gönderdi. Kademeye giren Anicic, meşin yuvarlağı Elneny'e gelmeden önce kornere gönderdi.26'ncı dakikada Jevtovic'in pasında topla buluşan Miya'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.38'inci dakikada sol kanattan Milosevic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Anicic topu Jevtovic'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'un ellerinde kaldı.Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.47'nci dakikada Caner Erkin'in ortasında ceze sahasında iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.57'nci dakikada Diaby'in pasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 72'nci dakikada konuk takım Beşiktaş öne geçti. Caner Erkin'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın yerden sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'ın yanından geçerek ağlarla buluştu: 0-1.82'nci dakikada Nkoudou'nun pasında ceza sahasına hareketlenen Burak Yılmaz, kaleci Serkan ile karşı karşıya kaldı. Burak Yılmaz'ın şutunda kaleci Serkan'dan dönen topu önünde bulan Nkoudou'nun vuruşunda top Anicic'den döndü.

?Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, rakibini 1-0 mağlup etti.

Kaynak: DHA