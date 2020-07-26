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İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'in 34. haftasında ligin son maçında 3-2 yenildikleri Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilişkin, oyun konsantrasyonunu kaybettikleri anda bütün oyunu ve maçı kaybettiklerini söyledi.

26.07.2020 02:00 | Son Güncelleme: 26.07.2020 02:55

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'in 34. haftasında ligin son maçında 3-2 yenildikleri Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilişkin, oyun konsantrasyonunu kaybettikleri anda bütün oyunu ve maçı kaybettiklerini söyledi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki hafta üst üste kazandıkları maçlarla ligde kalmayı başardıklarını hatırlatarak, "İlk yarı gerçekten iyi oynadık. Oyun konsantrasyonunu kaybedince bütün oyunu ve maçı kaybettik." dedi.

Oyuncuların verilen görevlerin dışında hareket etmesiyle maçın kaybedildiğinin altını çizen Korkmaz, "Bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Artık bütün planlar seneye olacak inşallah." diye konuştu.

Hafta içi gazetecilere, "Konyaspor kulübü başkanı görevi bırakırsa, ben de görevi bırakırım." şeklinde yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Korkmaz, "Ben sözümün arkasındayım. Başkan görevi bıraktığında ben de bırakırım." ifadelerini kullandı.

Erol Bulut: "İlk yarı bize yakışmayan bir futboldu"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise ligi 5. sırada bitirdiklerini ve UEFA Avrupa Ligi şansının doğduğunu söyledi.

Çarşamba günü oynayacakları Türkiye Kupası maçına odaklandıklarını ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Bugün oynadığımız futbol, ilk yarı bize yakışmayan bir futboldu. Bunu Konyaspor iyi değerlendirdi. 2-0 öne geçtiler. Hiçbir karşılık veremedik. Bu istediğimiz oyun değildi. 3 puan alıp sezonu bu şekilde tamamlamak istiyorduk. İkinci yarı akıllı değişiklikle 3-2 oldu ve çok mutluyum. Oyuncularıma gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür ediyorum. Bu sezon inişli çıkışlı geçti. Bu şekilde bitmesi gurur verici bir olay. Ligi 5'inci sırada bitirdik, Avrupa şansı doğdu. Çarşamba günü kupa maçı var. Oraya odaklanıyoruz. Bunu kupayla taçlandırmayı planlıyoruz."

İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Kaynak: AA

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