İttifak Holding Konyaspor ara vermedi İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 9 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 9 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirildi.

Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.

Daha sonra 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Tedavisine devam edilen Guilherme Sitya ise takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: AA