İttifak Holding Konyaspor - Altınordu: 2-1

07.01.2020 18:07 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:07

İttifak Holding Konyaspor, Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

Sezonun ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren İttifak Holding Konyaspor ile Altınordu, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Konyaspor'un konakladığı otelin sahasında oynanan mücadele 2-1'lik skorla sona erdi. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14'üncü dakikada Levan Shengelia ile 70'inci dakikada Erdon Daci atarken, Altınordu'nun tek golünü ise 18'inci dakikada Okan Derici kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Karşılaşmadan görüntüler

Kaynak: DHA