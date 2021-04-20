İttifak Holding Konyaspor: 5-3
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İttifak Holding Konyaspor: 5-3

İttifak Holding Konyaspor: 5-3
Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ - Haberler | Spor

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Deniz Caner ÖzaralÇAYKUR RİZESPOR: Tarık - Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail (Dk.89 Melnjak), Dokovic, Sabo (Dk.89 Mithat), Samudio, Boldrin (Dk.67 Jesus), Michalak (Dk.79 Andreade), Remy (Dk.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Deniz Caner ÖzaralÇAYKUR RİZESPOR: Tarık - Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail (Dk.89 Melnjak), Dokovic, Sabo (Dk.89 Mithat), Samudio, Boldrin (Dk.67 Jesus), Michalak (Dk.79 Andreade), Remy (Dk.79 Skoda)İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jeytovic (Dk.76 Kravates), Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic (Dk.11 Oğuz - Dk.76 Rahmanoviç), Bytqi (Dk.65 Shangelia), CikalleshiSARI KARTLAR: Talbi, Jesus  (Çaykur Rizespor) - Oğuz (İttifak Holding Konyaspor)GOLLER: Dk.20 Dkovic, Dk.27 Michalak, Dk.68 Remy, Dk.74 Samudio, Dk.82 Adil (K.K) (Çaykur Rizespor)- Dk.6 Guilherme, Dk.11 Cikalleshki, Dk.85 Kravets (İttifak Holding Konyaspor)Süper Lig'in 36'ncı haftasında Çaykur Rizespor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 5-3 mağlup etti.6'ncı dakikada defanstan atılan uzun topla sol kanattan Çaykur Rizespor ceza sahasına giren Cikalleshi'nin pasına Guilherme karşılık verdi, vuruşunda top ağlarla buluştu:  0-1.12'nci dakikada Sekidika'nın sağ kanattan ceza sahası içerisine ortaladığı topa penaltı noktası üzerinden Cikalleshi yerden sert vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2.19'uncu dakikada rakip ceza sahasının hemen dışında Boldrin'in ara pasında Samudio, kaleyi karşısına alıp şutunu çekti, kaleci Sehic topu kurtardı.21'inci dakikada Dokovic yaklaşık 25 metreden sert vurdu, top kaleci Sehic'in solundan fileleri havalandırdı:  1-2.26'ncı dakikada defanstan seken topu önünde bulan Michalak ceza sahasına girdi, sert bir vuruşla skoru eşitledi:  2-2.29'uncu dakikada Sabo, Boldrin'in pasında altıpas üzerinde topun gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.35'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sekidika'nın altıpas üzerinden kaleye çektiği şutu kaleci Tarık kornere çeldi.44'üncü dakikada Moroziuk'un sağ çaprazdan kaleye paralel ortasında Remy altıpas önünde kafayı vurdu, kaleci Sehic gole izin vermedi.50'nci dakikada Çaykur Rizespor atağında Moroziuk'un sağdan ceza alanına ortaladığı topa Sabo kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.55'inci dakikada Samudio'nun ara pası ile caza alanında topla buluşan Remy topun gelişine vurdu, kaleci Sehic çıkardı.56'ncı dakikada Boldrin'in ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği şut defansa çarparak kornere çıktı.63'üncü dakikada Michalak sol kanattan ceza sahasına girdi, uygun pozisyonda Remy'ye pas verdi, Remy'nin vuruşu auta çıktı.67'nci dakikada Michalak'ın sağdan ceza alanına gönderdiği topu Samudio kafa ile Remy'nin önüne indirdi. Fransız oyuncu topu düzeltip vurdu ve takımını öne geçirdi: 3-2.73'ncü dakikada Fabricio orta sahadan aldığı topla ceza alanına girdi, yerden penaltı noktasına gönderdiği topa Samudio vurdu ve farkı ikiye çıkardı:  4-2.82'nci dakikada Çaykur Rizespor'dan Fabricio sağdan hızlı geldi, yerden gönderdiği topta savunma oyuncusu Adil ters vuruşla meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi:  5-2.85'inci dakikada Konyaspor sağ taraftan Cikalleshi ile geldi. Bu oyuncunun ceza alanına ortasında Kravets yükseldi ve topu filelere gönderdi. 5-3.Karşılaşma 5-3 Çaykur Rizespor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

- Rize

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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