HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

İttifak Holding Konyaspor: 3-1

STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Candaş ElbilGAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Güray Vural (Dk.56 Junior jefferson), Sousa (Dk.66 Pawlowski), Maxim (Dk.90+4 Chibsah), Kenan Özer (Dk.66 Furkan Soyalp), Kayode (Dk.

İttifak Holding Konyaspor: 3-1
09.07.2020 23:19 | Son Güncelleme: 09.07.2020 23:23

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Candaş ElbilGAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Güray Vural (Dk.56 Junior jefferson), Sousa (Dk.66 Pawlowski), Maxim (Dk.90+4 Chibsah), Kenan Özer (Dk.66 Furkan Soyalp), Kayode (Dk.46 Muhammet Demir)İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul Taşkıran- Volkan Fındıklı, Ömer Ali (Dk.80 Rosarıo Thuram), Jevtovic, Bajic, Milosevic, Anicic, Uğur Demirok, Miya (Dk. 73 Hurtado), Alper, SkubicGOLLER: Dk.87 Maxim, Dk.89 Furkan, 90+8 Pawlowski (Gaziantep FK) - Dk. 13 Milosevic (Konyaspor) SARI KARTLAR: Oğuz Ceylan, Oğuzhan Erdoğmuş (Gaziantep FK Tercümanı), Furkan, Morais  (Gaziantep FK) – Miya, Ertuğrul Taşkıran, Uğur Demirok, Alper, Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)Süper Lig'in 31'inci haftasında Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.13'üncü dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında Ömer Ali'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Milosevic'in uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.19'uncu dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında içeriye gönderilen ortada seken topa Kenan gelişine sert vurdu. Kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.25'inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahasında topla buluşan Maxim, dönerek vuruşunu yaptı. Top üst direkten döndü. Seken topu Kenan tamamlamak istedi ancak savunma araya girdi.26'ncı dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Ömer Ali'nin pasıyla ceza sahasına sokulan Bajic, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Top direğin hemen yanından dışarıya gitti.45'inci dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Ömer Ali sağ kanatta hareketlenip topu içeriye gönderdi. Topla buluşan Milosevic'in sert şutunda Günay topu son anda kurtardı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.64'üncü dakikada ev sahibi takımın orta alandan gelişen atağında Maxim'in sol çaprazdan arka direğe havalandırdığı topu Oğuz indirdi. Kaleci Ertuğrul, Jefferson'dan önce davranarak topun sahibi oldu.68'inci dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında Milosevic ceza sahası dışından sert bir şut denedi. Kaleci Günay'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.71'inci dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında Miya'nın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Milosevic'in sert şutunda kaleci Günay topu son anda kornere çeldi.77'nci dakikada Gaziantep FK yedek kulübesinde pozisyona itiraz eden Gazintep FK tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş'a hakem Hüseyin Göçek, sarı kart gösterdi.82'nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında sol kanattan sıfıra inen Muhammet'in ceza sahasına çevirmek istediği top Volkan'dan sekerek dışarıya gitti. Volkan'ın elle oynadığını tespit eden hakem Hüseyin Göçek VAR'a gitti.84'üncü dakikada VAR incelemesi yapan Hüseyin Göçek, Volkan'ın topla elle oynadığını tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi.87'inci dakikada penaltı atışında topun başına geçen Maxim, kaleciyi ters köşeye yatırarak topu filelere gönderdi: 1-1.89'uncu dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK akağında Morais'in sol kanattan içeriye çevirdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Furkan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.90+8'inci dakikada Konyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran öne çıkmıştı. Kullanılan köşe vuruşunda topu kontrol eden Günay oyunu çabuk başlattı. Pawlowski topla boş kaleye koşup meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.Öte yandan son golün ardından her iki takımın futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Bazı oyuncularda yaşanan gerginliği yatıştırmaya çalıştı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir Dünya
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor Güncel
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi Güncel
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu Güncel
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi Yaşam
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı Yaşam
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Otomobilin çarptığı yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırdı
Otomobilin çarptığı yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırdı
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı
İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
İki grup arasında çıkan 'Yan baktın' tartışması kanlı bitti
İki grup arasında çıkan "Yan baktın" tartışması kanlı bitti
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
FETÖ'nün AK Parti'yi işgal girişimi davasında karar çıktı
FETÖ'nün AK Parti'yi işgal girişimi davasında karar çıktı
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren yabancı uyruklu şahıs, intihar etti
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren yabancı uyruklu şahıs, intihar etti
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Cahit Özkan Berat Albayrak Bekir Pakdemirli
Magazin Ali Sunal Ozan Güven Mabel Matiz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okan Buruk Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Türk Karar Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: İttifak Holding Konyaspor: 3-1 - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 00:32:48. #1.15#
title