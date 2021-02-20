İttifak Holding Konyaspor: 2-3
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İttifak Holding Konyaspor: 2-3

20.02.2021 18:11 | Son Güncelleme: 20.02.2021 18:15
İttifak Holding Konyaspor: 2-3

STAT: Yeni MalatyaHAKEMLER: Sarper Barış Saka, Abdullah Bora Özkara, Mehmet KısalYENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Acquah (Dk.71 Stephen), Umut, Wallace, Tetteh (Dk.71 Ahmed), Semih, Hafes, Chebake, Zeki (Dk.81 Hadebe), Kubilay, AdemKONYASPOR: Eray - Ahmet, Jevtovic, Milosevic (Dk.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Acquah (Dk.71 Stephen), Umut, Wallace, Tetteh (Dk.71 Ahmed), Semih, Hafes, Chebake, Zeki (Dk.81 Hadebe), Kubilay, AdemKONYASPOR: Eray - Ahmet, Jevtovic, Milosevic (Dk.75 Zymer), Guilherme, Sokol, Miya (Dk.64 Erdon), Kravets (Dk.46 Rahmanovic), Diomande, Abdülkerim, SkubicGOLLER: Dk.23- Dk.45+2 Adem (Yeni Malatyaspor) - Dk.72 Diomande, Dk.80 ve Dk.84 Cikalleshi (Konyaspor)SARI KARTLAR: Acquah, Tetteh (Yeni Malatyaspor) - Skubic, Abdülkerim, Erdon (Konyaspor)

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.18'inci dakikada serbest vuruşta Hafes'in sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya iyi yükselen Wallace'nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.23'üncü dakikada ceza sahası içerisinde Umut'un pasıyla topla buluşan Adem'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.45+2'nci dakikada Abdülkerim'in, Tetteh'i ceza sahası içerisinde yere düşürmesine hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. Adem'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.72'nci dakikada Diomande'nin ceza sahası içerisinde çektiği sert şutu ağlara gitti: 2-1.80'inci dakikada ceza sahası içerisine açılan ortaya iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.84'üncü dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Cikalleshi'nin vuruşunda top ağlara gitti: 2-3.İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Yeni Malatyaspor, konuk ekip İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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