İttifak Holding Konyaspor: 2-1

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Alpaslan Dedeş

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında Trabzonspor, Edin Visca'nın 13'üncü ve 67'nci dakikada kaydettiği 2 golle İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Konyaspor tek golü ise 82'nci dakikada Cikalleshi'den geldi.

9'uncu dakikada orta sahadan topla gelen Abdülkadir Ömür'ün pasını karşılayan Nwakaeme topu ceza sahasına yönlendirdi. Cornelius'un yetişemediği topu karşılayan Abdülkadir'in şutunda top kaleci Sehic'de kaldı.

MAÇ SONUNDA KOLBASTI ŞOV

Trabzonsporlu futbolcu ve teknik heyetin kolbastı şovuyla biten karşılaşma sonunda Trabzonspor puanını 60'a yükselterek en yakın rakibi ile olan puan farkını 12'ye çıkardı