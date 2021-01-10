İttifak Holding Konyaspor: 2-1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İttifak Holding Konyaspor: 2-1

10.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:51
İttifak Holding Konyaspor: 2-1

STAT: Kocaeli HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Abdullah Bora Özkara (xx), Kamil Çetin (xx) FATİH KARAGÜMRÜK: Emiliano Viviano (xx) - Lucas Biglia (xx), Mevlüt Erdinç (xx) (Dk.77 Sobiech x), Fabio Borini (xx) (Dk.

STAT: Kocaeli 

HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Abdullah Bora Özkara (xx), Kamil Çetin (xx) FATİH KARAGÜMRÜK:  Emiliano Viviano (xx) - Lucas Biglia (xx), Mevlüt Erdinç (xx) (Dk.77 Sobiech x), Fabio Borini (xx) (Dk.86 Vato Arveladze), Alassane Ndao (xxx), Badou Ndiaye (xxx), Fatih Kuruçuk (xx), Vegar Hedenstad (xx), Jure Balkovec (xx), Gaston Campi (xx), Andrea Bertolacci (xx) (Dk.71 Jimmy Durmaz xx) İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: İbrahim Sehic (xx) - Ahmet Yılmaz Çalık (xx), Marko Jevtovic (xx), Deni Milosevic (x) (Dk.75 Zymer Bytyqi xx), Guilherme Sitya (x) (Dk.67 Ömer Ali Şahiner x), Oğuz Kaan Güçtekin (xx), Sokol Chikalleshi (x) (Dk.75 Musa Çağıran xx), Amir Hadziahmetovic (xx), Levan Shengelia (x) (Dk.56 Erdon Daci x), Artem Kravets (xx), Nejc Skubic (xx) GOLLER: Dk.66 Bertolacci, Dk.81 Ndiaye (Fatih Karagümrük) - Dk.84 Jevtovic  (İttifak Holding Konyaspor)         SARI KARTLAR:  Fatih Karakuçuk, Ndao, Ndiaye (Fatih Karagümrük) - Ahmet Çalık, Kravets (İttifak Holding Konyaspor) 

Süper Lig'in 18'inci haftasında Fatih Karagümrük, Kocaeli Stadı'nda konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.15'inci dakikada savunmadan dönen topu, ceza sahası çizgisi üzerinde önünde bulunan Kravets'in şutunu kaleci Viviano kurtardı. 24'üncü dakika sol köşeden kullanılan köşe vuruşunun ardından uzaklaştırılan topu ceza sahası dışında önünde bulan Ndao'nun vurduğu şut az farkla kalenin üzerinden dışarıya çıktı.46'ncı dakikada Ndiaye'nin pasında ceza sahası içinde tehlikeli bölgede topla buluşan Hedenstad'ın şutu, savunmanın kayarak müdahalesiyle uzaklaştırıldı. 50'nci dakikada ceza sahası çizgisinde topla buluşan Borini'nin şutu, kale direğinin az farkla yanından oyun alanının dışına çıktı. 63'üncü dakikada ceza sahasına topla giren Fatih Karakuç, savunmayı çalımladıktan sonra topu kaleye gönderdi. Köşeye yerden giden topu kaleci Sehic kurtardı. 66'ncı dakikada Ndao'nun sağ kanattan açtığı orta ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Bertolacci kafa vuruşuyla toplu ağlarla buluşturdu:  1-0. 74'üncü dakikada ceza sahası dışında topla birlikte hareketlenen Borini, ceza sahası içine girer girmez kaleye gönderdiği topu kaleci kurtardı. 81'inci dakikada Jevtovic'in kısa kalan pasında araya giren Ndiaye ceza sahası dışından aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi:  2-0. 84'üncü dakikada Bytyqi'nin sol kanattan açtığı ortada penaltı noktası yakınlarında buluşan Jevtovic kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi:  2-1. Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. 

- İzmitkocaeli
İttifak Holding Konyaspor: 2-1
İttifak Holding Konyaspor: 2-1
İttifak Holding Konyaspor: 2-1
İttifak Holding Konyaspor: 2-1
İttifak Holding Konyaspor: 2-1
İttifak Holding Konyaspor: 2-1
İttifak Holding Konyaspor: 2-1
İttifak Holding Konyaspor: 2-1
İttifak Holding Konyaspor: 2-1
İttifak Holding Konyaspor: 2-1
İttifak Holding Konyaspor: 2-1
İttifak Holding Konyaspor: 2-1
İttifak Holding Konyaspor: 2-1
İttifak Holding Konyaspor: 2-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Ajda Pekkan Prens Harry İrem Derici Cemal Hünal
Spor Erol Bulut Arda Turan Ömer Bayram Samet Aybaba Emre Taşdemir
Tüm Haberler Ocak Endonezya Galatasaray Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İttifak Holding Konyaspor: 2-1 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 16:03:04. #1.14#
title