İttifak Holding Konyaspor: 2-1

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Abdullah Bora Özkara (xx), Kamil Çetin (xx) FATİH KARAGÜMRÜK: Emiliano Viviano (xx) - Lucas Biglia (xx), Mevlüt Erdinç (xx) (Dk.77 Sobiech x), Fabio Borini (xx) (Dk.86 Vato Arveladze), Alassane Ndao (xxx), Badou Ndiaye (xxx), Fatih Kuruçuk (xx), Vegar Hedenstad (xx), Jure Balkovec (xx), Gaston Campi (xx), Andrea Bertolacci (xx) (Dk.71 Jimmy Durmaz xx) İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR : İbrahim Sehic (xx) - Ahmet Yılmaz Çalık (xx), Marko Jevtovic (xx), Deni Milosevic (x) (Dk.75 Zymer Bytyqi xx), Guilherme Sitya (x) (Dk.67 Ömer Ali Şahiner x), Oğuz Kaan Güçtekin (xx), Sokol Chikalleshi (x) (Dk.75 Musa Çağıran xx), Amir Hadziahmetovic (xx), Levan Shengelia (x) (Dk.56 Erdon Daci x), Artem Kravets (xx), Nejc Skubic (xx) GOLLER: Dk.66 Bertolacci, Dk.81 Ndiaye ( Fatih Karagümrük ) - Dk.84 Jevtovic ( İttifak Holding Konyaspor) SARI KARTLAR: Fatih Karakuçuk, Ndao, Ndiaye (Fatih Karagümrük) - Ahmet Çalık, Kravets (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 18'inci haftasında Fatih Karagümrük, Kocaeli Stadı'nda konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.15'inci dakikada savunmadan dönen topu, ceza sahası çizgisi üzerinde önünde bulunan Kravets'in şutunu kaleci Viviano kurtardı. 24'üncü dakika sol köşeden kullanılan köşe vuruşunun ardından uzaklaştırılan topu ceza sahası dışında önünde bulan Ndao'nun vurduğu şut az farkla kalenin üzerinden dışarıya çıktı.46'ncı dakikada Ndiaye'nin pasında ceza sahası içinde tehlikeli bölgede topla buluşan Hedenstad'ın şutu, savunmanın kayarak müdahalesiyle uzaklaştırıldı. 50'nci dakikada ceza sahası çizgisinde topla buluşan Borini'nin şutu, kale direğinin az farkla yanından oyun alanının dışına çıktı. 63'üncü dakikada ceza sahasına topla giren Fatih Karakuç, savunmayı çalımladıktan sonra topu kaleye gönderdi. Köşeye yerden giden topu kaleci Sehic kurtardı. 66'ncı dakikada Ndao'nun sağ kanattan açtığı orta ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Bertolacci kafa vuruşuyla toplu ağlarla buluşturdu: 1-0. 74'üncü dakikada ceza sahası dışında topla birlikte hareketlenen Borini, ceza sahası içine girer girmez kaleye gönderdiği topu kaleci kurtardı. 81'inci dakikada Jevtovic'in kısa kalan pasında araya giren Ndiaye ceza sahası dışından aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0. 84'üncü dakikada Bytyqi'nin sol kanattan açtığı ortada penaltı noktası yakınlarında buluşan Jevtovic kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1. Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



- İzmitkocaeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU