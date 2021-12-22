FATİH, İSTANBUL (AA) - Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Bilal Gölen

Atakaş Hatayspor : Munir, Popov, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Sackey (Dk. 85 Kamara), Muhammed Mert (Dk. 36 Bülent Cevahir - Dk. 85 Kamil Ahmet Çörekçi), Sadık Baş (Dk. 46 Lobjanidze), El Kaabi, Diouf

İttifak Holding Konyaspor : Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Hadziahmetovic, Mpoku (Dk. 70 Michalak), Bytyqi (Dk. 75 Ahmed Hassan), Rahmanovic (Dk. 83 Adil Demirdağ), Serdar Gürler (Dk. 69 Soner Dikmen), Cikalleshi

Goller: Dk. 3. El Kaabi (Atakaş Hatayspor ) Dk. 29 ve Dk. 54 Mpoku, Dk. 90+3 Ahmed Hassan ( İttifak Holding Konyaspor )

Kırmızı kartlar: Dk. 31 Adekugbe (Atakaş Hatayspor ), Dk. 81 Ahmet Çalık ( İttifak Holding Konyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 27 Sehic, Dk. 68 Serdar Gürler, Dk. 71 Cikalleshi ( İttifak Holding Konyaspor ), Dk. 57 Fatih Kurucuk, Dk. 69 Sackey (Atakaş Hatayspor )

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.

50. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Munir'in müdahale ettiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

54. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Mpoku, meşin yuvarlağı bir kez daha ağlara gönderdi: 1-2.

64. dakikada Bytyqi'nin orta-şut karışımı vuruşunda, direk kaleye giden topa kaleci Munir, sahip oldu.

72. dakikada sağ kanattan Diouf'un ceza sahası içine gönderdiği topu Fatih Kurucuk, arka direkte kafayla kale alanına çevirdi. El Kaabi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem Fatih Kurucuk'un topu dışarıdan çevirdiğini belirtince, gol iptal edildi.

90+1. dakikada sağ kanattan gelişen kontratakta kaleci Munir ile karşı karşıya kalan Michalak'ın vuruşunda, Munir topu kurtardı.

90+3 dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. İttifak Holding Konyaspor'un sağ taraftan gelişen kontratağında ceza sahası içinde kaleci Munir ile karşı karşıya kalan Ahmed Hassan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.