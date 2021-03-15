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Futbol: Süper Lig

15.03.2021 21:02 | Son Güncelleme: 15.03.2021 21:26
Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Yusuf BozdoğanKasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Luckassen (Dk. 70 Sadiku), Tosic, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Drinkwater (Dk. 87 Varga), Koomson (Dk. 74 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Thelin (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Yusuf Bozdoğan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Luckassen (Dk. 70 Sadiku), Tosic, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Drinkwater (Dk. 87 Varga), Koomson (Dk. 74 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Thelin (Dk. 75 Koita)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 62 Diomande), Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 62 Bytyqi), Milosevic (Dk. 61 Rahmanovic), Sekidika (Dk. 86 Miya), Cikalleshi (Dk. 87 Kravets)

Goller: Dk. 90+2 Kravets (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90+7 Hajradinovic (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 71 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 88 Bistrovic (Kasımpaşa)

Süper Lig'de 30. haftanın son maçında Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor, 1-1 berabere kaldı.

79. dakikada ceza sahası dışındaki Sekidika, Guilherme'nin soldan attığı pas sonrası topu kontrol edip şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

80. dakikada Drinkwater'ın sağdan ortasında ceza sahasındaki Tosic'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

90. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında Varga topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

90+2. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin soldan ortasında altıpas içinde topa kafayı vuran Kravets, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

90+7. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Yusuf Erdoğan'ın sağdan ortasında Varga, topu ceza sahası dışındaki Hajradinovic'in önüne indirdi. Bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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