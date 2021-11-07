İttifak Holding Konyaspor: 0-2

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Mehmet Kısal (xx), Özgür Ertem (xx)

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden düşme hattındaki Göztepe, rakibine 2-0 yenildi. Konuk Konyaspor, 25'inci dakikada Cikalleshi ile gol perdesini açtı. Göztepe'de 45'te Yalçın direkt kırmızı kart görüp takımını 1 kişi eksik bıraktı. Göz-Göz'ün ilk yarının uzatma dakikalarında Kahraman'la bulduğu gol VAR kararı sonrası iptal edildi. Konyaspor 72'nci dakikada bir kez daha Cikalleshi ile ağları havalandırıp galibiyeti perçinledi. Ev sahibi Göztepe bu sonucun ardından 9 puanda kalırken, Konyaspor 23 puana yükseldi. Göztepe'de son dakikalarda sakatlanan Kerim oyuna devam edemedi, teknik direktör Nestor El Maestro'nun tüm oyuncu değişiklik haklarını kullanmasıyla Göztepe müsabakayı 9 kişi bitirmek zorunda kaldı.

79'uncu dakikada Konyaspor üçüncü gole çok yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Serdar'ın şutunu kaleci İrfan Can son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Konyaspor 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

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