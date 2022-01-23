İttifak Holding Konyaspor: 0-1
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
STAT: Alsancak Mustafa DenizliHAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Candaş Elbil (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)ALTAY: Lis (x) - Tolga (xx), Murat (xx) (Dk. 90+1 Özgür), Björkander (x), Naderi (xx), Ceyhun (xx) (Dk. 73 Deniz x), Zeki (x) (Dk. 61 Kazımcan x), Kappel (xx), Pinares (x), Rodriguez (x) (Dk.
STAT: Alsancak Mustafa DenizliHAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Candaş Elbil (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)ALTAY: Lis (x) - Tolga (xx), Murat (xx) (Dk. 90+1 Özgür), Björkander (x), Naderi (xx), Ceyhun (xx) (Dk. 73 Deniz x), Zeki (x) (Dk. 61 Kazımcan x), Kappel (xx), Pinares (x), Rodriguez (x) (Dk. 61 Thiam x), Rayan (x) (Dk. 73 Bamba x)İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic (xx) - Barış (xx) (Dk. 90+1 Oğulcan), Adil (x) (Dk. 29 Musa xx), Abdülkerim (xxx), Guilherme (xx), Soner (xx), Hadziahmetovic (xx), Michalak (xx), Endri (x) (Dk. 64 Mpoku x), Bytyqi (xxx), Hassan (xxx)GOL: Dk. 68 Hassan (P) (İttifak Holding Konyaspor )KIRMIZI KART: Dk. 66 Pinares ( Altay )SARI KARTLAR: Ceyhun, Kappel, Pinares ( Altay ) - Sehic (İttifak Holding Konyaspor )Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü hafta mücadelesinde düşme hattında yer alan Altay evinde zirve takipçisi İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Konyaspor'a galibiyeti getiren golü penaltıdan 68'inci dakikada Ahmed Hassan kaydetti. Altay'da Pinares, 66'ncı dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu sonuçla galibiyet hasretini 16 maça çıkaran Altay, 18 puanda kalırken Konyaspor ise puanını 45'e çıkararak zirve takibini sürdürdü. Ev sahibi ekibin taraftarları maç sırasında 'yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu.Elim trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için müsabakadan önce stadyum dışında lokma döktürüldü. Ahmet Çalık'ın forma numarasına ithafen maçın 6'ncı dakikasında Altay tribünleri, "Ahmet ölmedi, kalbimizde yaşıyor" şeklinde tempo tutup üzerinde, "Sonsuzluğa" yazılı bir pankart açtı. İki takım futbolcuları vefat eden Ahmet Çalık'ı alkışlarla andı. Altay taraftarları üç farklı koreografiye imza atarak tribünde renkli görüntüler oluşturdu.1'inci dakikada konuk ekip atağında soldan Bytyqi'nin ortasında Endri vurdu, top yandan auta gitti.3'üncü dakikada kaleciyi önde gören Altaylı Rayan'ın uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.31'inci dakikada Konyaspor atağında sol çaprazdan Bytyqi'nin şutunda kaleci Lis gole izin vermedi.43'üncü dakikada Altay'ın ceza yayı üzerinden kazandığı serbest vuruşta Pinares'in şutunu kaleci Sehic çıkardı. Rayan'ın tamamladığı topu Sehic bu kez kornere tokatladı.45+3'üncü dakikada Altay kale önünde oluşan karombelde Hassan'ın yakın mesafeden vuruşunda savunma golü önledi.İlk yarı 0-0 sona erdi.52'nci dakikada Bytyqi'nin sol çaprazdan arka direğe yaptığı ortada Michalak kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.61'inci dakikada Soner'in ceza sahasına girmeden çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Lis'te kaldı.66'ncı dakikada Altay 10 kişi kaldı. Bytyqi'nin şutunda ceza sahası içinde topa elle müdahalede bulunan Pinares 2'nci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan atıldı. Pozisyon sonrası hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.68'nci dakikada penaltıyı kullanan Ahmed Hassan fileleri havalandırarak takımını öne geçiren golü attı: 0-1.80'inci dakikada Bamba'nın ceza sahası içi sol çaprazda rakibini çalımlayarak yaptığı vuruşunda top yandan dışarı çıktı.Karşılaşma konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri