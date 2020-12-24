İttifak Holding'in perakende şirketi Adese kapanıyor
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İttifak Holding'in perakende şirketi Adese kapanıyor

24.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:38
İttifak Holding'in perakende şirketi Adese kapanıyor

Konya merkezli İttifak Holding'in perakende markası Adese marketleri kapanıyor.

Konya merkezli İttifak Holding'in perakende markası Adese marketleri kapanıyor. Faaliyetlerine son verecek firmanın 60 mağazasında 842 kişi istihdam ediliyordu.

1991 yılında kurulan Adese marketleri kapanma kararı aldı. Konya'nın yerel markası olarak yola çıkan ve 2011 yılında Borsa İstanbul'a katılarak halka arz sonrası 4 ilde 60 mağaza sayısına ulaşan İttifak Holding iştiraklerinden Adese faaliyetlerine son veriyor. Kapanma kararı sonrası raflarda yer alan ürünler uygun fiyatlara satışa sunuldu. Tüketiciler mağazalarda ürünleri almak için yoğunluk oluşturarak indirim fırsatını kaçırmadı. Aynı holdinge ait Kule Site Alışveriş Merkezi içerisindeki büyük Adese mağazası ve şehir merkezinde bir mağaza dışında diğer mağazaların kapandığı görüldü. Şirketin finansal raporlarına göre mağazalarında 842 kişi çalışıyordu.

Adese'den Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan özel durum açıklamasında, "Market işletmeciliği faaliyetlerinin olumsuz finansal sonuçlarını ortadan kaldırmak amacı ile bir süredir yürütülen verimlilik odaklı çalışmalar kapsamında kapatılan şubeler sonrası gelinen durum detaylı olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda, mevcut şubelerimizin tamamının blok halinde veya parça parça satış ve devri için muhtemel alıcılar ile görüşmelere başlanmasına, şirketin esas sözleşmesinde mevcut olan gayrimenkul yatırım faaliyetlerine ağırlık verecek yeni bir yapılanma için çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir" denildi. - KONYA

İttifak Holding'in perakende şirketi Adese kapanıyor
İttifak Holding'in perakende şirketi Adese kapanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 13:39:28. #1.15#
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