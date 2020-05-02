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ITTF, organizasyonlarını ağustos ayına kadar iptal etti

ITTF, organizasyonlarını ağustos ayına kadar iptal etti
02.05.2020 18:06 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:06

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından yapılan organizasyonlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temmuz ayı sonuna kadar iptal edildi.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından yapılan organizasyonlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temmuz ayı sonuna kadar iptal edildi.

ITTF'den yapılan açıklamada, temmuz ayı sonuna kadar bütün organizasyonların iptal edildiği, ağustos ayı için ise durumun takip edilerek tekrar değerlendirme yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca Dünya Veteran Turu (WVT) ve X Masa Tenisi (TTX) organizasyonlarının 2020 yılı için tamamen iptal edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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