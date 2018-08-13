Ittf Challenge'nin Son Ayağı Türkiye'de Yapılacak

Dünyanın en büyük masa tenisi organizasyonlarından olan Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) Challenge 2019 Serisi'nin son ayağı Türkiye'de yapılacak.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19-23 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda, dünyanın en iyi masa tenisçileri mücadele edecek.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, ITTF Challenge Antalya Açık müsabakalarının Türk masa tenisine yeni bir ivme kazandıracağını belirterek, "ITTF Challenge ev sahipliği için dünyanın birçok ülkesiyle sıkı bir rekabet yaşadık. Bu büyük organizasyonla birlikte Türkiye'nin her kulvarda sergilediği prestijli duruşu tüm dünyaya göstermiş olduk." ifadelerini kullandı.

Antalya Açık'a sadece bir spor organizasyonu gözüyle bakılmaması, ülke tanıtımına katkısı ve turizme sağladığı yararla da ele alınması gerektiğinin altını çizen Koç, "Antalya Açık'ın, Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini, kültürümüzün zenginliğini ve insanlarımızın misafirperverliğini dünyaya tanıtma ve diğer ülkelerle aramızdaki dostluk bağlarını güçlendirme imkanı da vereceğine inanıyorum. ITTF Challenge karşılaşmalarını, yıl boyunca YouTube üzerinden 20 milyon, 113 televizyon kanalından da yaklaşık 541 milyon kişi seyretti. 2019'da Türkiye'de gerçekleştirilecek bu önemli organizasyona ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Daha fazla ödül parası, daha fazla dünya sıralaması"

ITTF Üst Yöneticisi Steve Dainton ise ITTF Challenge Serisi'nin 2019 yılında sporculara daha fazla ödül parası, daha fazla dünya sıralama puanı ve daha iyi oyun koşulları sunacağını vurguladı.

Dainton, serinin dünya çapındaki değerli oyuncuların deneyimlerini arttırmayı ve dünya sıralamasındaki puanlarını yükseltmelerini amaçladığına ifade ederek, "ITTF Challenge'ın 2021 yılına kadar tamamen profesyonelce yürütülen küresel bir turneye dönüşmesini istiyoruz. Türkiye, Meksika, Fas, Sırbistan ve Endonezya ilk kez takvime alındılar." şeklinde görüş belirtti.

ITTF Challenge Serisi Üst Yöneticisi Zena Sim ise dünyanın birçok ülkesinden ev sahipliği yapmak için teklif aldıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Bunları değerlendirerek 11 ayaktan oluşan seriyi belirledik. Challenge Serisi, birinci sınıf bir etkinlik düzenlemek için aramıza yeni katılan ülkelere mükemmel bir platform sunacak. Ayrıca oyuncular için bu ülkelerde oynayacak olmak da bambaşka bir deneyim imkanı sunacak."

2019 Serisi ITTF Challenge takvimi ise şöyle:

27-31 Mart 2019: Guadalajara (İspanya)

1-5 Mayıs 2019: Belgrad (Sırbistan)

8-12 Mayıs 2019: Otocec (Slovenya)

14-18 Mayıs 2019: Zagreb (Hırvatistan)

22-26 Mayıs 2019: Bangkok (Thailand)

16-20 Ekim 2019: Cancun (Meksika)

16-20 Ekim 2019: Wladyslawowo (Polonya)

30 Ekim-3 Kasım 2019: Minsk (Belarus)

30 Ekim-3 Kasım 2019: Agadir (Fas)

13-17 Kasım 2019: Jogjarkarta (Endonezyo)

19-23 Kasım 2019: Antalya (Türkiye)