ITSO yönetiminden Tataristan çıkarması
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ITSO yönetiminden Tataristan çıkarması

ITSO yönetiminden Tataristan çıkarması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Isparta Ticaret Odası(ITSO) Başkanı Mustafa Tutar ve yönetim kurulu üyeleri, kentin ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Tataristan Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunuyor.

Isparta Ticaret Odası(ITSO) Başkanı Mustafa Tutar ve yönetim kurulu üyeleri, kentin ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Tataristan Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunuyor.

ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan ve oda yönetim kurulu üyeleri, kentin yurtdışı iş ilişkilerini geliştirmek ve yeni ihracat hedefleri için Tataristan Cumhuriyeti'ni ziyaret ediyor. Bu kapsamda heyet ilk olarak Kazan Başkonsolos Yardımcısı Halit Gönüllü'yü ziyaret etti. Ardından ITSO heyeti, Tataristan Cumhuriyeti hükümet üyesi, Rusya Federasyonu Tataristan Yatırım Ajansı Başkanı Taliya Minullina'dan ülkede yapılabilecek yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Tataristan iş dünyasıyla da bir araya gelen ITSO heyeti, ziyaretinin ikinci gününde Tataristan Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Gıda Bakanlığı'nı ziyaret etti. Görüşmelerde sanayi ve tarım alanındaki gelişmeler ele alındı.

İki ülke yapılacak yatırımlar için iş ziyaretlerinin önemine değinen ITSO Başkanı Tutar, Isparta'yı en iyi şekilde tanıttıklarını söyledi.

ITSO heyeti ziyaretlerini tamamlamasının ardından ülkeye geri dönecek. - ISPARTA

ITSO yönetiminden Tataristan çıkarması
ITSO yönetiminden Tataristan çıkarması
ITSO yönetiminden Tataristan çıkarması
ITSO yönetiminden Tataristan çıkarması
ITSO yönetiminden Tataristan çıkarması
ITSO yönetiminden Tataristan çıkarması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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