ITSO Yönetim Kurulu Rektör Çarıkçı'yı Ziyaret Etti
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan ve ITSO Genel Sekreteri Nihal İspir'i makamında ağırladı.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan ve ITSO Genel Sekreteri Nihal İspir'i makamında ağırladı.
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, Prof. Dr. Mehmet Saltan ve SDÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rasih Yazkan'ın da bulunduğu ziyarette, pandemi koşullarında hastaneye büyük katkı sağlayan ITSO üyelerine plaket verildi.
Kaynak: Habermetre