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İTSO üyelerine özel eğitim protokolü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İTSO üyelerine özel eğitim protokolü

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), Özel Kosova Eğitim Kurumları ile imzaladığı eğitim protokolü kapsamında okula yeni kayıt esnasında üyelerine önemli avantajlar sağladı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), Özel Kosova Eğitim Kurumları ile imzaladığı eğitim protokolü kapsamında okula yeni kayıt esnasında üyelerine önemli avantajlar sağladı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) üyelerine avantaj sağlamaya yönelik gerçekleştirdiği indirim protokollerine bir yenisini daha ekledi. İTSO ile Özel Kosova Eğitim Kurumları arasında imzalanan protokol dahilinde İTSO üyelerinin eğitim kurumlarına yapacakları yeni kayıtlarda çeşitli indirimler ve kampanyalar sağlanacak.

Protokol töreninde bir konuşma yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Üyelerimizin ve ailelerinin avantajlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Gün geçtikçe eğitim kalitesini artıran şehrimizde çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmelerine fayda sağlayabilmek için bu gibi eğitim protokollerimizi önemsiyoruz. Özel Kosova Eğitim Kurumları ile yaptığımız eğitim protokolümüzde üyelerimizin çocuklarının kayıtlarında indirimler ve çeşitli kampanyalar sağlanacaktır. İmzalanan protokolün Odamıza, üyelerimize ve kurumumuza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı. - BURSA

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Haber: İTSO üyelerine özel eğitim protokolü - Haberler Ekonomi
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