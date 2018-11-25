İtso Üyeleri İçin Hukuk Semineri Hazırlığında

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO)üyelerinin üst düzey yöneticileri, insan kaynakları ve muhasebe sorumluları için "İş Hukuku Semineri" düzenleyecek.

İTSO üyelerinin yöneticileri insan kaynakları ve muhasebe sorumluları için hukuk semineri düzenlemeye hazırlanıyor. Ücretsiz düzenlenecek seminer, odanın konferans salonunda 28 Kasım 2018 Çarşamba günü 14.00 - 16.00 saatleri arasında yapılacak. Eski İş Başmüfettişi Bülent Yıldırım'ın sunumuyla düzenlenecek seminerde; işçi ve işveren ilişkileri, bunların karşılıklı hak ve görevleri, işe ve işyerine ilişkin kanun ve yönetmelikler konusunda kapsamlı bilgiler verilecek ve interaktif olarak katılımcıların soruları cevaplanacak.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, meslek Komitelerinden gelen talepler doğrultusunda çeşitli eğitim programları hazırladıklarını ve üyelerinin bu eğitimlerden azami ölçüde yararlanması için gayret gösterdiklerini belirtti. Ticaretle uğraşanların büyük çoğunluğunun mesleğinin babadan oğula devir şeklinde olduğunu kaydeden Başkan Uğurdağ, "Dolaysıyla ticarette dedemizden, babamızdan ne gördüysek onu yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Fakat rekabet çağında yaptıklarımızdan ziyade bildiklerimiz de önem taşıyor. Öyle bir çağdayız ki, artık en önemli şey bilgidir" dedi.

Düzenleyecekleri seminerin iş yaşamındaki sorunlara karşı nasıl davranılacağı, işveren ve işçi arasındaki ilişkilerin nasıl düzenleneceği gibi konularda katkı sağlayacağını umduğunu ifade eden Yavuz Uğurdağ, konuya ilgi duyan tüm üyelerini seminere davet etti. - BURSA