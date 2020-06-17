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İTSO Müşterek Meslek Komite Toplantısı gerçekleştirildi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Müşterek Meslek Komite Toplantısı yapıldı.

İTSO Müşterek Meslek Komite Toplantısı gerçekleştirildi
17.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:54

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Müşterek Meslek Komite Toplantısı yapıldı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ve Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş ile üyeler katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, içinden geçilen bu zor süreçte, oda ve borsalara daha büyük görev ve sorumluluk düştüğünü, iş dünyası ile Hükümet arasında köprü görevi üstlenerek, sahadaki sıkıntıları en hızlı şekilde ilettiklerini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, 81 ildeki oda ve borsalarla devamlı istişare içinde olduklarını anlatarak, üyelerin sıkıntılarını ve dertlerini toplayarak ilgili bakanlarla bire bir konuşup, bunların çözülmesi için girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ da pandeminin ekonomi üzerindeki yaralarını sarmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de tedbirler alarak bu sürecin en az hasarla atlatılması için çaba sarf ediyoruz. Eksikleri tespit edip çözüm üretebilmek maksadıyla komitelerimizle ve üyelerimizle koordineli olarak çalışmalar yapıyor, istişarelerde bulunuyor ve raporlar hazırlıyoruz. Edindiğimiz bu izlenimler sonucunda, ortaya çıkan taleplerimizi TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile paylaşıyoruz. Bugüne kadar bizlerin yanında olarak ihtiyaçlarımızın cevaplanması noktasında büyük bir özveriyle taleplerimizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bakanlarımıza ileterek desteklerini esirgemediler."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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