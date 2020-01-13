İTSO, Ilgın heyetini ağırladı

13.01.2020 15:01 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:06

Ilgın heyeti İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde İnegöl'ü ziyaret etti.



Ilgın Kaymakamı Y. Fatih Kadiroğlu, Belediye Başkanı Yalçın Ertaşve ilçe protokolünden oluşan heyet, Ilgın'da gerçekleştirilecek olan OSB çalışmaları çerçevesinde fikir alışverişinde bulunmak için İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde İnegöl'e gelerek ziyaretlerde bulundu. Heyetin ilk durağı İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası oldu. Ilgın heyetini ağırlayan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "İnegöl'de uzun yıllar Vergi Dairesi Müdürlüğü görevini yürüten ve ardından Ilgın Belediye Başkanı seçilen Yalçın Ertaş Başkanımız ile ilçe protokolünü şehrimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Başkanımız öncülüğünde Ilgın'da Organize Sanayi Bölgesi teşekkül edildi. Bizler de İnegöl olarak bu noktada kendilerine tecrübelerimizi aktaracağız. İnegöl çok önemli bir sanayi şehridir ve 3 Organize Sanayi Bölgesiyle birlikte ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadır. Bizler İnegöl olarak Ilgın'a destek ve katkı vermeye hazırız. Ziyaretlerinden dolayı heyetimize teşekkür ederiz" dedi.



Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ise, "8 yıl İnegöl'de Vergi Dairesi Müdürü olarak görev yaptım. Görev yaptığım sürede çok şey kazandığımı düşünüyorum. 55 bin nüfusa sahip Ilgın ilçemizde Organize Sanayi Bölgemizi oluşturduk. Seçim sürecinde 1 tane OSB hedefliyorduk. Şu anda 3. Organize Sanayi Bölgesini tesis etmekle ilgili alt yapı çalışmalarımız başladı. Nasıl daha iyi bir yapı oluşturabiliriz. Bunun için İnegöl'e geldik" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA