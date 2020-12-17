İTSO'dan üyelerine tedarik zinciri finansmanı protokolü
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İTSO'dan üyelerine tedarik zinciri finansmanı protokolü

17.12.2020 15:00 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:03
İTSO'dan üyelerine tedarik zinciri finansmanı protokolü

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ile Ziraat Bankası arasında, tedarik zincirine destek olacak Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı protokolü imzalandı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ile Ziraat Bankası arasında, tedarik zincirine destek olacak Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı protokolü imzalandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası arasında imzalanan "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" protokolü kapsamında İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Bankası İnegöl Şubesi Müdürlüğü ve Turgutalp İnegöl Şubesi Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ ile Ziraat Bankası İnegöl Şubesi Müdürü Atakan Gökçe ve Turgutalp İnegöl Şubesi Müdürü Memduh Eser arasında imzalanan protokol çerçevesinde İTSO üyeleri tedarikçilerden yapacakları alımlarda kullanabilecekleri, 1,5 seneye kadar vade imkanı ve taksitlendirme imkanı sağlayan kart alabilecekler. Ayrıca İTSO üyesi tedarikçiler bu projeye özel menülerin yüklü olduğu Ziraat Bankası POS cihazı alabilecekler.

Protokol töreninde konuşan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Odamız olarak, içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde üyelerimizin faydaları adına yürüttüğümüz çalışmalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Koronavirüs pandemisi sürecinde yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen üyelerimizin ekonomik faaliyetlerini devam ettirebilmeleri maksadıyla elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. Bu noktada, TOBB ve Ziraat Bankası arasında imzalanan "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi" kapsamında bizler de Ziraat Bankası Şube Müdürlerimiz ile protokol imzalamak için bir araya geldik."

"Protokolümüz kapsamında, nakit sıkıntısı çeken üyelerimizin finansman ihtiyaçları karşılanacak, bu sayede üretim ve ticaretin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Üreticiler veya satıcılar, tahsilat ile uğraşmadan güven içinde mallarını satabilecek, sattıkları mal bedelini alacak riski taşımadan, Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli şekilde alacaklar ve nakit akışını öngörülebilir hale getirmiş olacaklar. Alıcılarımız da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklar ve 1,5 seneye varan vade imkanına kavuşacaklar. Ödemelerini, esnek vadelendirme ile yapacaklar. Böylece nakit akışlarını rahatlatacaklar. Yani kısaca, mal almak gerekince, bu kart ile para ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da, bu kimdir diye endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil ediyor."

"Kart limiti tahsisatı bankacılık koşullarına firmanın risk durumuna göre banka tarafından belirlenecektir. Herhangi bir üst limit bulunmamaktadır. Projede herhangi bir sektör kısıtlaması yoktur. Odamız üyesi olan firmalarımız bu imkandan faydalanabileceklerdir. Zorlu pandemi sürecinde üreticilerimizin ve iş dünyasının beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda büyük emekler sarf ederek çalışmalarını sürdüren ve bu projeyi hayata geçirerek ekonomideki çarklara hız kazandıran TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Hüseyin Aydın'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası İnegöl Şubesi Müdürü Atakan Gökçe ve Turgutalp İnegöl Şubesi Müdürü Memduh Eser ise, Ziraat Bankası olarak İTSO üyesi üreticilerin ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmelerine destek olmak adına gayretli bir şekilde çalışmalarını gerçekleştireceklerini ve sürecin el birliği ile daha iyi noktalara taşınacağını aktardılar.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı. - BURSA

İTSO'dan üyelerine tedarik zinciri finansmanı protokolü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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